مركز مكافحة الأمراض يكشف عن عدد المصابين بمرض الحصبة شهر أغسطس الماضي

ليبيا – أصدرت إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تقرير القضاء على مرضي الحصبة والحصبة الألمانية لشهر أغسطس الماضي.

الإدارة أعلنت في تقريرها الذي نشره المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحصين 85 طفلا ووالدته ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية عقب حدوث انفجار وبائي جزئي في مركز إيواء النازحين بقنفودة في مدينةبنغازي في يوليو الماضي.

وعن إحصاءات شهر أغسطس للعام الجاري، أوضح التقرير أن عدد الحالات المشتبه إصابتها بالحصبة والحصبة الألمانية بلغ 54 حالة, بينما بلغ عدد الحالات المؤكد إصابتها بالحصبة 15 حالة والمؤكد إصابتها بالحصبة الألمانية 8 حالات في حين بلغ عدد الحالات المصابة إصابة مزدوجة 3 حالات.