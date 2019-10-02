وصول أول شحنة من علاج مرض الليشمانيا لمركز مكافحة الأمراض

ليبيا – استلمت إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء أول شحنة من علاج مرض الليشمانيا “بينتوستام”.

مسؤول المخازن بإدارة الصيدلة والمعدات الطبية نورة الترهوني قالت في تصريح لها نشره المكتب الإعلامي لمركز مكافحة الأمراض إن هذه الشحنة سيتم توزيعها الأسبوع المقبل على كافة عيادات الجلدية بالمدن التي تعاني من انتشار المرض وفقا للإحصائيات المجمعة من كل مدينة.

هذا وناقش مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض مع مدير إدارة مكافحة الأمراض المشتركة آلية توزيع الدواء على كافة المدن التي تعاني من انتشار المرض.

يُشار إلى أن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار قد حذر في تصريح سابق من ارتفاع معدل الإصابة بالمرض الموسم المقبل نتيجة استمرار توقف برنامج مكافحة الليشمانيا بليبيا،مطالبا بسرعة توفير أدوية العلاج الخاصة بالمرض.