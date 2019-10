ناشطة سياسية: السيادة الليبية تتعرض للخرق والعالم يقف صامتا

شنت الناشطة السياسية، عفاف الفرجاني، هجوما لاذعا على حكومة الوفاق، حيث قالت إن حكومة الوفاق وما سبقها من حكومات في الغرب الليبي سمحت بتواجد الجماعات المؤدلجة في ليبيا من القاعدة و”داعش” ومرتزقة تشاديين، وهو ما أدى إلى تأسيس قواعد لهذه الجماعات.

وأوضحت في تصريحات صحافية، أن الادعاءات الحالية بالتنسيق مع “الأفركوم”، لمحاربة “داعش” هو لتصدير صورة للإعلام مغايرة تماما للحقيقة.

وفيما يتعلق بسيطرة الطائرات المسيرة على المشهد خلال الفترة الماضية، أوضحت “الفرجاني”، أنه برغم حظر التسليح على ليبيا، إلا أن العالم كله يشاهد خرق السيادة الليبية وكذلك خرق القرار ومع ذلك لا يتحرك لوقف توريد الطائرات المسيرة التركية إلى ليبيا.

