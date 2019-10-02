الرادار الإيطالي يرصد طائرة أجنبية تنتهك الأجواء الليبية

رصد موقع “ميليتاري رادار” العسكري الإيطالي، طائرة من طراز، P-3SPA “Orion”، خرجت في رحلة فوق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح الموقع المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع، أن الطائرة نفذت المهمة في المنطقة بين جزيرة صقلية وغرب ليبيا، دون ذكر تفاصيل للمهمة.

وتضمنت تغريدة موقع “ميليتاري رادار”، اليوم الأربعاء، والتي رصدتها “أوج”، إشارة إلى البحرية الأمريكية.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها مواقع ملاحة جوية عسكرية انتهاكات لطائرات تتبع دولاً أجنبية في مهمات استطلاعية أو استخباراتية أو حتى تدريبية وتجريبية لمروحياتها.

وكان موقع الرادار، أعلن عن عدد كبير جدًا من الانتهاكات للأجواء الليبية وعمليات الاستطلاع والمراقبة، آخرها رصد طائرة من طراز بوينج، تابعة لسلاح الجو التركي تقوم بمهمة استطلاع ومراقبة قبالة السواحل الليبية، فضلا عن طائرات حلف الناتو، وطائرات الاستطلاع الفرنسية، وغيرها.

وبحسب تقارير لعدة مواقع رادارات عالمية – ترصد حركة الملاحة الجوية- فقد كثف سلاح الجو الإيطالي طلعاته فوق الأجواء الغربية للبلاد طيلة العام الماضي.

وكشف مراقبون، أن عدم خشية الدول التي تخترق الأجواء الجوية الليبية من افتضاح أمرها، يحصر الموقف في سيناريوهين كلاهما مر: فإما أن هذه الدول تتفق وحكومة الوفاق المدعومة دوليًا أو أنها تأمن رد السراج، إذ ما كشف أمر مهمتها المجهولة.

المصدر/jana