الخارجية الأردنية تعلن الإفراج عن أردنيين كانا محتجزين في ليبيا منذ أكثر من شهر

ليبيا – وصل إلى العاصمة الأردنية عمان بعد ظهر اليوم الأربعاء مواطنان أردنيان كان محتجزين في ليبيا بعد الإفراج عنهما.

الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة قال في وقت سابق وفقاً لصحيفة “الغد” الأردنية إنه وبعد متابعة واتصالات حثيثة من قبل وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية المختصة في الدولة الاردنية تم اليوم الأربعاء الإفراج عن المواطنين الأردنيين علاء جمال محمود أبورجيع و شقيقه مروان جمال محمود أبورجيع اللذين كانا محتجزين في دولة ليبيا منذ أكثر من شهر.

وأوضح القضاة أن جهوداً حثيثة قامت بها الوزارة والأجهزة الامنية المختصة منذ تلقيها خبر الاعتقال حيث تكللت هذه الجهود بالإفراج عن المواطنين الاردنيين صباح اليوم الأربعاء وتم تأمين عودتهما سالمين الى المملكة.

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