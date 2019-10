باحث سياسي: قوات الوفاق في الجنوب تضم عناصر إرهابية مطلوبة دوليا

قال سراج الدين التاورغي، الباحث السياسي الليبي، إن قوة حماية الجنوب تتبع حكومة الوفاق بشكل رسمي، رغم أنها تضم عناصر إرهابية وقيادات مطلوبة دوليا.

وأضاف في تصريحات صحافية، الأربعاء، أن بعض طائرات التابعة لقوات الأفريكوم كانت تحوم فوق العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، كما استهدفت العديد من العناصر الإرهابية في الجنوب الليبي.

وأوضح أن بعض المعلومات تفيد بمقتل قائد المليشيات المتواجدة في طرابلس، وهو حسن موسى التشادي، خلال إحدى الغارات للأفريكوم، كما قتل أبو حمزة التباوي، وهاشم بوسدرة والمهدي دنقو، وبعض القيادات الأخرى بنحو 49 قيادة من الجماعات الإرهابية.

