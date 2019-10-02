النقيب العام للمعلمين: سنرد رداً قاسياً يزلزل عروش المفسدين في البلاد على رأسها وزارة التعليم

ليبيا – إعتبر النقيب العام للمعلمين في ليبيا عبدالنبي النف أن الإحتفال الذي أقامته وزارة التعليم في الحكومة المؤقتة في ظل إعلان المعلمين إضرابهم عن العمل إلى أن تحل مشاكلهم يعتبر “مسرحية هزيلة”.

النف أعرب خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “أكثر” ألذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد عن إستياء كل المعلمين والعاملين بقطاع التعليم من هذه المسرحية التي يقودها وزير التعليم “الأجوف” الذي لم يمنح المعلم أي إهتمام، مشيراً إلى أن كل ما يصدر عنه محل إزدراء و سخرية.

ويرى أن كل ما جاء في الإحتفال المقام عبارة عن إنتقاص من كرامة و مهنة المعلم، مؤكداً أنهم سيطالبون بإقالة وزير التعليم لعدم مراعاته الجهود المبذولة من قبل المعلمين والحقوق المطلوبة.

وتابع قائلاً :” وزير التعليم لم يقف يوم مع المعلمين ولم يناضل معهم حتى في قانون المعلمين لم يرفع أي كتاب للجهات المختصة على العكس من ذلك قام بمطالبة هيئة الأوقاف بدعوة المعلمين للتراجع عن موقفهم وهي جهة شرعية ودينية لا تختص إلا بالخطاب الديني”.

كما أكد على عدم مشاركة المعلمين أو غيرهم من قطاع التعليم بهذه الإحتفالية إلا عدد بسيط من مراقبي التعليم، منوهاً إلى أن نتائج “المهزلة” ستكون وخيمة على وزير التعليم فلم يعد مطلب المعلمين الآن فقط الحقوق بل وقف عمل الوزير والوزارة بالكامل.

وأضاف أن وزير التعليم لم يكن حريص على مصلحة وحقوق وإستقرار المعلمين بدليل عدم وقوفه مع مطالباتهم لتنفيذ القرار رقم 4 إحقاقاً للحقوق لذلك سيرد المعلمين يوم الأحد القادم في بنغازي رداً قاسياً سيزلزل عروش المفسدين في البلاد على رأسها وزارة التعليم بحسب تعبيره.

ونوّه إلى أن قرار زيادة رواتب المعلمين وموظفي القطاع إصطدم بمحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية التي أوكلت هذا الملف للمحافظ الذي قام بحجز القيمة المالية مع العلم أن الـ 10 مليار في العام الفائت تم صرفها بدون وجه حق عوضاً عن تخصيص مليار و 750 مليون لصالح المعلمين.

النف جدد تعبيره عن إستياء الجمبع من الأوضاع الحالية التي يمر بها قطاع التعليم، محملاً كل الجهات المعنية بالتعليم مسؤولية إصلاح القطاع وأعباء وهموم وطموح و آمال العاملين به.

وشدد على أحقية كل القطاعات في ليبيا بالمطالبة بحقوقهم لعيش حياة مستقرة لأن ذلك حق المواطن الليبي الكادح ، مبيناً أن العدد الحقيقي في التعليم لا يتجاوز 470 ألف معلم وعاملين في القطاع فالأرقام الخيالية الذي يتم طرحها غير صحيحة.

وأوضح أن هناك قصور في العملية التعليمة لكن ذلك يعود إلى دمج قطاع التعليم العام والعالي معاً وتوظيف أشخاص لايتمتعون بالكفاءة العالية وغير مدركين لأهمية التعليم العام الذي هو أساس بناء الوطن علاوة على البنية التحتية للتعليم والتكدس الحاصل بالقطاع.

كما تعهد في حال تنفيذ القانون أن يتقدم وينهض التعليم من خلال وضع شروط ومعايير لكل من سيمثل القطاع، مؤكداً على أنهم لن يتراجعوا عن حقوقهم بالرغم من كل ما يحاك من دسائس على حد قوله.

وعن موقف المعلمين التابعين للنقابه والمتواجدين في مناطق تعليمية تسري عليها قرارات وإجراءات وزارة التعليم في حكومة الوفاق علق قائلاً:”في الجنوب والغرب والشرق كلنا على كلمة سواء الآن فالإصلاح ليس كل ما يتبع وزارة التعليم المؤقتة بل إن هناك إصلاح حتى في الوفاق التي يطالب البعض منهم بإقالة وزير تعليم الوفاق الذي صدر منه مآسي كثيرة في حق المعلمين”.

ووصف الكتاب الصادر أمس الإثنين عن مدير مكتب وزير التعلم بالحكومة المؤقتة إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية و المالية في وزارة التعليم والذي يتنازل به عن راتبه كوزير ليتم تنفيذ القانون رقم 4 بشأن زيادة مرتبات المعلمين، بأنه فضفضات لا تسمن و لا تغني من جوع لأن المشهد بحاجة لموقف وطني و ليس دعاية إعلامية منمجرد خلال وقوف الوزارة مع المعلمين صف واحد والمطالبة بحقوقهم.

النقيب العام للمعلمين أكد على تواصلهم الدائم مع أعضاء النقابة العامة في المنطقة الغربية والجنوبية الذين ينصتون بالكامل لصوتهم المتمثل في النقابة العامة حيث أعلنوا الإعتصام مما يؤكد أن ليبيا واحدة والمعلم قد وحد البلاد في هذا الصوت القوي والحق المشروع.

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