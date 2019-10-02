وزير خارجية إيطاليا يلتقي نظيره الأمريكي

أخبار ليبيا24

التقى اليوم الأربعاء في روما وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو.

وأفادت الخارجية الإيطالية أن المحادثات بينهما تركزت حول الأزمة الليبية.

وسبق هذا اللقاء قال دي مايو إنه “يثق بأن الإشارة المطلوبة من الرئيس الامريكي دونالد ترامب لدعم الاستراتيجية الايطالية لإحلال السلام في ليبيا ستصل في الوقت المناسب”.

وإيطاليا هي المحطة الأولى لجولة وزير الخارجية الأمريكي الأوروبية التي تستمر إلى السادس من شهر أكتوبر الجاري.

واستهل بومبيو لقاءاته الرسمية في روما بلقاء الرئيس الإيطالي، سيرجو ماتاريلا، في القصر الرئاسي، وعقد اجتماعا في وقت لاحق عصر يوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي.

وفي تغريدة على تويتر أعرب بومبيو عن سعادته للقاء رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وذلك لتأكيد قوة العلاقة بين الولايات المتحدة وإيطاليا ومناقشة العمل معًا.

كما أشاد بما وصفه بـ “لقاء كبير” مع الرئيس الإيطالي ماتاريلا، وجهود الولايات المتحدة وإيطاليا لمواجهة التهديدات العالمية الناشئة.

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