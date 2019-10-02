تفاصيل جديدة عن الهجوم على أحد مصارف ترهونة

كشف مصدر عسكري مطلع تابع للقوات المسلحة الليبية، عن تفاصيل الهجوم الذي تعرضت له منطقة الداون بمدينة ترهونة.

وقال المراسل الحربي محمد القبائلي في تصريح لـ ” بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن أحد الأشخاص والذي يدعى “فرج الكشر الفرجاني” قام بإدخال مجموعة تتبع مدينة مصراتة -وهم من جنسيات غير ليبية ويرجح أنها تشادية-إلى المدينة من جهة منطقة الداون في محاولة للسيطرة على المنطقة، حيث قامت المجموعة بالهجوم على أحد المصارف العاملة بترهونة مما أدى لسقوط قتلى من المدنيين من بينهم نساء”.

وأضاف القبائلي، “هذه المحاولة جاءت لزعزعة الأمن والاستقرار بالمدينة وتخفيف الضغط عليهم رفع معنوياتهم والإيهامهم بالسيطرة على أحد مناطق ترهونة، ولكنها باءت بالفشل حيث تم إحباط الهجوم ومقتل عدد منهم”.

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