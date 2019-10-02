لويدجي: دور واشطن مهم بشأن ليبيا والترتيب الجيد لمؤتمر برلين سيقود لإستقرار البلاد

ليبيا – جدد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الاربعاء التشديد على أهمية دور الإدارة الامريكية في حل الازمة الليبية.

دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع نظيره الامريكي مايك بومبيو نقلته وكالة “آكي” الإيطالية قال :”إن دور الولايات المتحدة مهم في العمل الذي يمكننا القيام به معًا لتحفيز جميع اطراف النزاع في هذه القضية على المضي قدماً نحو وقف لإطلاق النار دون تأجيج هذه التوترات بل خفضها”.

ورأى رئيس الدبلوماسية الاوروبية أن مؤتمر برلين حول ليبيا الذي من المزمع أن يلتئم قبل نهاية هذا العام إذا جرى الترتيب له جيدًا بمحاولة ضم أكبر عدد ممكن من الأطراف الفاعلة في هذا الصراع يمكن أن يؤدي إلى خطوة أخرى نحو وقف إطلاق النار وعملية سياسية تقود إلى استقرار ليبيا.

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