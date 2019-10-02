بعد ظهور إصابات في مزارع السلطان.. «السوسة الحمراء» تهدد نخيل سرت

أكد مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت محمد الإميل، أن فرقا فنية تعاين مزارع النخيل في منطقة سلطان شرق سرت بعد الاشتباه بإصابة إثنتي عشرة نخلة بآفة «سوسة النخيل الحمراء».

وذكر الإميل، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن فريق فني من المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية قام بمهمة عمل ميدانية وعاين الموقع المشتبه بوجود سوسة النخيل.

وكاننوري الفقي مدير مكتب الخدمات الزراعية سرت في استقبال الفرق الفني وعبد السلام العباني مدير الشؤون الادارية والمالية بالقطاع وعدد من المهندسين والمرشدين الزراعيين بالقطاع.

وسلم الفريق عددا من المصائد الخاصة بسوسة النخيل والاتفاق على تكليف فرق فنية تتولى معاينة المزارع وإعداد تقارير عن أي أصابات محتملة.

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