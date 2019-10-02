توافق إيطالي أمريكي حول الحل السياسي للأزمة الليبية

التقى وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، لبحث عدد من الملفات من بينها الملف الليبي.

وأكد دي مايو-خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده رفقة بومبيو عقب اللقاء-على أهمية دور الإدارة الأمريكية في حل الأزمة الليبية، قائلا “إن دور الولايات المتحدة مهم في العمل الذي يمكننا القيام به معًا لتحفيز جميع أطراف النزاع في هذه القضية على المضي قدماً نحو وقف لإطلاق النار دون تأجيج هذه التوترات بل خفضها”.

كما أشار دي مايو، إلى أن العمل جاري لعقد مؤتمر برلين حول ليبيا ومحاولة ضم أكبر عدد ممكن من الأطراف الفاعلة في هذا صراع الليبي، بهدف التوصل إلى خطوة أخرى نحو وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية في ليبيا.

من جهته أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنّ الحل السياسي هو الوحيد لحل الأزمة في ليبيا، قائلا “الحل السياسي هو الوحيد في ليبيا ونقرّ بأهمية وضع حد للعنف ولإطلاق النار في ليبيا”.

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