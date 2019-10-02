مركز دراسات الطائرات المُسيرة يتجاهل توافرها بين أطراف النزاع في ليبيا

كشف تقرير لمركز دراسات الطائرات المسيرة، أن دول المغرب العربي، تمتلك طائرات بدون طيار لأغراض عسكرية، على الرغم من اختلاف الدول التي اشترت منها الحكومات المغاربية هذه الطائرات.

وتجاهل المركز، في تقريره الذي نشره موقع “أصوات مغاربية”، الطائرات المُسيرة في ليبيا، فلم يذكر نوع الطائرات التي تمتلكها الأطراف المتقاتلة في ليبيا، كما لم يذكر أي معلومة عن امتلاك موريتانيا لهذا النوع من الطائرات.

وأظهر التقرير أن الجزائر تمتلك طائرات مسيرة “drones” من نوع CH-3 و CH-4، التي تصنعها الصين، بالإضافة إلى الجيل الثاني من طائرات ” Seeker II”، المُصنّعة في جنوب أفريقيا.

وكشف أن الجزائر اشترت لقواتها الجوية طائرات مسيرة من نوع “YabhonFlash-20وYabhon United-40 “، من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تصُنع هذه الطائرات، مؤكدًا أن الجزائر تمتلك أكثر من 13 طائرة مسيرة على الأقل.

وأوضح تقرير مركز الدراسات أن فرنسا وافقت في عام 2014م على بيع المغرب ثلاث طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع من نوع “IAI Heron”، مُبينًا أنه غير قادر على الجزم بحصول المغرب على هذه الطائرات، التي خرجت من الخدمة في 2018م.

واختتم أنه فيما يخص تونس، فإنها تمتلك الجيل الأول من الطائرات الأميركية المسيرة من نوع “ScanEagle”، منذ سنة 2012م.