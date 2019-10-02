مؤسسة النفط تبحث تحسين عمليات التكرير مع إدارة المصافي

العنوان_طرابلس

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، اليوم الأربعاء، مع المسؤولين عن إدارة المصافي بشركة الخليج العربي للنفط الصعوبات التي تواجه عملهم في مناطق الإنتاج.

ويعتبر الاجتماع الفني الثاني الذي عقد بمقر شركة الخليج بمدينة بنغازي ما بين الإدارة ومؤسسة النفط الوطنية.

وتناول الاجتماع مناقشة تحسين عمليات التكرير، إضافة إلى المشاكل والصعوبات التي تواجهها إدراة المصافي خلال العام الحالي.

وكانت مصفاتي طبرق والسرير من بين المواضيع التي طُرحت في الاحتماع من خلال المشاريع الخاصة هناك والمستهدفة للعام القادم، وفق إدراة المصافي.

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