المقري: الدعوة لـ برلين.. دعوة خرساء

وصف المحلل السياسي عبد الله المقري، الدعوة للمؤتمر الدولي حول ليبيا المقرر انعقاده في برلين بأنها “دعوة خرساء”.

وقال المقري، في ورقة تحليلية بعنوان (الدعوة لمؤتمر برلين … دعوة خرساء) خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، “الدعوة للمؤتمر الدولي حول ليبيا، في أن ينعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفي العاصمة برلين بالذات، والتي دعت إليه ألمانيا منذ بدايته، يعتبر دعوة خرساء سيما لإشراك قطر، وتركيا، الدولتان المعتديتان على الشعب الليبي، بدعم الميليشيات، والتنظيمات الإرهابية المسلحة، في قيامهما مع أطراف أخرى بجعل الإرهاب يتمدد من مراكزه القارية التي تمكن منها منذ 2011 إلى مدن ومناطق أكثر خطورة، بعدما قاتله الجيش الليبي، وطهر هذه المراكز بقوة، بتضحيات فاقت في بنغازي وحدها ما يزيد عن 8000 قتيل، بخلاف الجرحى مع هروب أنصار الشريعة، والقاعدة، وداعش، وبعض من هذه المكونات التي ترجع في أساسها إلى تنظيم الإخوان المسلمين، الذي تسيطر الآن عناصره على مركزية الدولة الليبية، في حيز ضيق من مدينة طرابلس، والسيطرة الكاملة على المجلس الرئاسي، وحكومته المبتورة”.

وتابع المقري، “قد تكون الدعوة التي هي في الأصل مقدمة من المستشارة الألمانية ميركل عالمة الفيزياء النووية، لغرض فك المعادلة التي تراها تقترب من فك رموزها السياسية، باقتراب مفارز القوات المسلحة العربية الليبية، من بسط سيطرتها على مدينة طرابلس العاصمة الليبية، والتي نراه نحن الشعب العربي الليبي وقواته المسلحة العربية الليبية، أقرب إلى فك هذا الرمز السياسي، بضرب أخر معاقل الإرهاب، الذي يتحصن الآن داخل صور، وشباك مدينة طرابلس، حيث أصبح يفخخ في مواقعه، ويهرب إلى البحر شمالا، وتردم عناصره المرتزقة في تلال الهيرة، والعزيزية، لرفض المستشفيات، وحتى التي هي مسيطر عليها من قبل الميليشيات رفض استقبال هذه الجثث، التي تتعفن يوميا، أن لم تردم بالتراب، ومن منطلق أن جل هذه المؤتمرات من الصخيرات، التي تجاوز المجتمع الدولي أخيرا معطياته، ونتائجه، إلى العبث الذي يحاول بعض المتلطعين الليبيين استثناء القوات المسلحة العربية الليبية في مشروعها لمحاربة الإرهاب، القفز على هذا المؤتمر ضمن مشروع إعادة هيمنة الجماعات الإرهابية التي كانت جزء من مكون الصخيرات، والداعية للملتقى الجامع، للحفاظ على استمرار السيطرة على سلطة القرار السياسي، ضمن تواجد سياسي بتغطية خارجية تركية قطرية، ما يعتبر ذلك مرفوضا من الشعب قبل الليبي الذي يرى في ذلك تغييبه عن المشهد السياسي، كما تم في الصخيرات وفي بعض المبادرات المسوقة، لاستمرار الأطراف الفاشلة في المشهد السياسي الليبي، ما يعني رفض لهذا المؤتمر، والذي سيكون الوجه الآخر المتجدد لملتقى الصخيرات الفاشل، والبديل هي انتصارات القوات المسلحة العربية الليبية على الإرهاب ومن يرعى الإرهاب بوصولها لمركز الدولة في العاصمة طرابلس، وتطهيره من الجماعات الارهابية، ودعوة الشعب الليبي في اختيار الطريقة التي يدار بها شؤونه ضمن سياق معروف، تشارك الأمم المتحدة كمراقب في ادارته، وبضمان القوات المسلحة العربية الليبية، في نجاحه، وتوفير المعطيات اللوجستية الهامة، في نجاح انعقاده، والعمل على تنفيذ قراراته، وتوصياته، وفق رؤية مشروع وطني، مرجعيته الملتقى التحضيري للقوى الوطنية المنعقد في مدينة بنغازي بتاريخ 12 و13 مايو 2018 وبيانه بالخصوص وكذلك ملتقى القاهرة بتاريخ 16/06/2019 وبيانه في نفس التوجهات، والأهداف الوطنية والقومية”.

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