المتوسط

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، عن الإفراج عن المواطنين الأردنيين اللذين كانا محتجزين في ليبيا منذ أكثر من شهر.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، إنه وبعد متابعة واتصالات حثيثة من قبل وزارة الخارجية والأجهزة الأمنية المختصة في الأردن مع السلطات الليبيبة تم الإفراج عن المواطنين الأردنيين علاء جمال محمود أبورجيع وشقيقه مروان جمال محمود أبورجيع وتم تأمين عودتهما سالمين إلى المملكة”.

The post الإفراج عن أردنيين اثنين كانا محتجزين في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية