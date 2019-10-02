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انعقاد الاجتماع التحضيري الثاني لمؤتمر برلين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استضافت وزارة الشؤون الخارجية الألمانية الاجتماع الدولي التحضيري الثاني لمؤتمر برلين بشأن ليبيا، أمس الثلاثاء.

وشارك في الاجتماع المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، وممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر والإمارات العربية المتحدة وتركيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف.

وجاء الاجتماع لمتابعة النقاش الذي جرى في الجلسة الأولى التي عُقدت في برلين يوم الـ 17 من سبتمبر الماضي حيث تم تبادل وجهات النظر بعمق حول الوضع العسكري والسياسي الحالي في ليبيا وسبل حل الأزمة بشكل شامل وسريع من أجل ضمان التنمية المستدامة للبلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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