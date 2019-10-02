الشح: أي إجتماع دولي لا تشترك فيه حكومة الوفاق هو العدم سواء

ليبيا – إدعى عضو لجنة الحوار أشرف الشح إن فرنسا لا زالت مصرة على الإتجاه نحو الخطة “ب” المتمثلة بعملية إعادة “حفتر” ( القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) لطاولة السياسية دون الأخذ بالإعتبار ما حصل في تاريخ 4 أبريل وما بعده.

الشح إعتبر خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد أن فرنسا ترغب بالإستفادة من وجود “حفتر” في المواقع القريبة من طرابلس لتخلق منها ضاغطاً على حكومة الوفاق ومن وصفهم بـ”المدافعين عن العاصمة”.

وأشار إلى أن لقاءات باريس وباليرموا مبنية على عملية ثنائية للتفاوض بين السراج وحفتر التي تبلورت بشكل سري في أبو ظبي لعملية تقاسم سلطة بشكل مفصل ويتم إخراجها عن طريق الملتقى الجامع لكن ومن وجهة نظره حفتر قد داس عليه وفضل استعمال السلاح والهجوم وقصف المدنيين للوصول للسلطة منفرداً لعدم إفتناعه بفكرة التقاسم.

وتابع مضيفاً :” اليوم الخطاب الفرنسي أو الإجراء الذي تحاول فرضه على كافة الدول وحاول تمريره في إجتماع نيويورك لأن هناك دول إعترضت على عملية إعلان البيان كبيان مشترك مما أدى لتسريبه وتسريب النسخة الإنجليزية منه فقط، التصريح اليوم يأتي رداً على بيان الرئاسي الذي وضع النقاط الرئيسية والمبدئية التي يجب أن ينطلق منها أي تفاوض قادم أو عملية سياسية ولقاء دولي تشترك فيه ليبيا”.

كما أكد على ضرورة التركيز بأن إجتماع برلين هو إجتماع خطط له المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ليكون إجتماع دولي لا تشارك فيه الأطراف الليبية وهو تصوير أن الليبيين عبارة عن أدوات لدى دول تتحارب لمصلحتها.

ويرى أن أي إجتماع دولي لا تشترك فيه ليبيا بحكومتها التي وصفها بـ” الشرعية ” (حكومة الوفاق) لا يجب الإلتفات له بل وضع أمامه الشروط الليبية وفي حال عدم الأخذ بها فهو والعدم سواء، مطالباً الحكومة بترجمة الخطاب الذي القاه السراج أمام الجمعية العامة والبيان الذي صدر بعد الاجتماع الوزاري إلى إجراءات وحراك سياسي مدعوم شعبياً من كافة القوى السياسية لقطع الطريق أمام كل هذه المشاريع المشبوهة المدعومة من محور الشر العربي بالإضافة لفرنسا.

وعلق على البيان الوزاري الصادر في نيويورك وعد إصدارة بشكل رسمي من رئاسة الاجتماع لافتاً إلى أن ذلك يدل على أن البيان كان عبارة عن تجميع نقاط من الدول الحاضرة ليكون أساس وقاعدة لمناقشات برلين.

الشح قال إن السياسة التي إنتهجها رئيس المجلس الرئاسي خلال الـ 3 سنوات الأخيرة كانت أحد أسباب وصول حفتر لطرابلس، معتقداً أن السراج تعلم كثيراً من أخطاءه السابقة وأي حوار سياسي مستقبلي يجب عدم مشاركة من ساهم في قتل الليبيين والهجوم عليهم بالصواريخ على حد زعمه.

وشدد على رغبتهم بضمان أن يتم التغيير عن طريق آليات ديموقراطية وليس لقاءات، مضيفاً :” محاولة بث أفكار لا يمكن تحقيقها إلا بطرق إنقلابية وطرق غير شرعية حينها لن نكون مختلفين عن حفتر فالحلول العملية يجب أن ترتكز على قواعد وأسس قانونية وشرعية تنبثق من الشعب الليبي إما عن طريق الإنتخابات أوإتفاق يجمع كل الليبيين وممثليهم أو آليات الاتفاق السياسي”.

وبيّن أنه من الضرورة مواجهة التحدي العسكري السياسي المتمثل بما وصفه بـ”العداون على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) عن طريق ترجمة كلمة السراج في نيويورك إلى إجراءات على المستويين بالإضافة لعدم إهمال الجانب الخدمي من قبل الحكومة من خلال إجراء تعديل حكومي يعالج المختنقات التي يعاني منها أبناء العاصمة والمدن الأخرى جراء الحرب.

ختاماً قال إن الحل السياسي مرتبط بالعسكري بشكل كامل ولا مجال للحديث عنهما بشكل منفصل لأن ما يراد حالياً هو عملية تثبيت من وصل لحدود طرابلس بقوة السلاح مع العلم أنه مبدأ مرفوض لا يمكن الرضوخ له مهما كانت التضحيات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية