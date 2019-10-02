اختتام مبادرة “بنغازينو شيف”

اختُتمت أمس في مدينة بنغازي مبادرة “بنغازينو شيف” التي تهدف إلى تعليم الشباب فنون صناعة الحلويات.

ويسعى القائمون المبادرة التي أطلقتها منظمة سارة بالتعاون مع شركة أفار للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب، وتعليمهم فنون صناعة الحلويات ليبدأوا مشاريعهم الخاصة وليحققوا استقلالهم المالي.

وشملت الدورة ثمانية عشر شابا ممن أبدوا رغبتهم في امتهان صناعة الحلويات لتعليمهم فنون الصنعة ودعمهم للعمل في الكافيهات والمطاعم والفنادق.

خطوة هدف القائمون عليها إلى فتح آفاق جديدة للشباب لدخول سوق العمل بعيدا عن الاتكال على الوظائف الحكومية التي من شأنها تحسين مستوى دخلهم والدفع بعجلة الاقتصاد عبر تيسير فتح المشاريع الصغرى ودعمها لتنويع مصادر الدخل .

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