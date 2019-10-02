الوفاق ترفض زيادة مرتبات المعلمين

العنوان_طرابلس

أصدرت حكومة الوفاق قراراً يقضي بإيقاف العمل مؤقتاً بكل القرارات الصادرة عن مجلس النواب المتعلقة بزيادة مرتبات العاملين في بعض قطاعات الدولة، وذلك لمحدودية موارد الدولة المالية، والتفاوت الكبير في مرتبات العاملين في قطاعات الدولة المختلفة.

حيث أصدر هذا القرار خلال اجتماع للوفاق بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعداد جدول مرتبات موحد وعادل لموظفي الدولة و وضع معالجة لتضخم باب المرتبات في الميزانية العامة.

وتناول الاجتماع مشكلة تكدس القمامة في عدد من بلديات مدينة طرابلس ، وإيجاد الحلول لها، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية