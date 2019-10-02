السعيدي: الجيش ينتظر ساعة الصفر لتحرير طرابلس من الميليشيات والإخوان 

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن الجيش ينتظر ساعة الصفر لتحرير طرابلس من جميع المليشيات والجماعات الإرهابية.

وقال السعيدي في تصريح صحفي إن ترابط قوات الجيش على مشارف وأبواب طرابلس من خلال سيطرته على كافة المحاور، يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الجيش بأن عملية تحرير العاصمة لها حسابات أخرى أهمها الحفاظ على مقدرات الدولة من التدمير، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان وبقية المليشيات المسلحة أصبحت تهيمن على مفاصل الدولة، خاصة العاصمة طرابلس، في الوقت الذي يتم فيه استخدام فايز السراج كدمية في أيديهم لتحقيق أطماعهم والأوامر الصادرة لهم من تركيا وقطر حسب قوله.

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