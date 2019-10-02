حكومة الوفاق توقف زيادة مرتبات العاملين ببعض قطاعات الدولة موقتا

قرر مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، خلال اجتماعه العادي الثامن للعام 2019 الذي عقد اليوم الأربعاء، «إيقاف العمل موقتاً بكل القرارات الصادرة عن الحكومة المتعلقة بزيادة مرتبات العاملين في بعض قطاعات الدولة».

وعقد الاجتماع بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وحضور نائبه أحمد معيتيق وعضوي المجلس الرئاسي محمد عماري زايد وأحمد حمزة ووزراء حكومة الوفاق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن مجلس الوزراء استهل الاجتماع باعتماد محضر اجتماع المجلس السابق وقدم بعدها السراج «حوصلة بأخر التطورات والمستجدات على مختلف الأصعدة، ونتائج جولته الخارجية، وحضور أعمال الدورة الرابعة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك».

وأوضح المكتب الإعلامي أن مجلس الوزراء «عكف بعد ذلك على مناقشة الموضوعات المحالة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، ومن بينها مشكلة تكدس القمامة في عدد من بلديات العاصمة، وإيجاد الحلول العاجلة لها، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما ناقش المجلس تحديد أولويات العمل خلال الفترة القادمة».

وأضاف أن مجلس الوزراء قرر خلال الاجتماع «إيقاف العمل مؤقتاً بكل القرارات الصادرة عن الحكومة المتعلقة بزيادة مرتبات العاملين في بعض قطاعات الدولة» وذلك «نظراً لمحدودية موارد الدولة المالية، والتفاوت الكبير في مرتبات العاملين في قطاعات الدولة المختلفة».

ونوه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إلى أن مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني «شكل لجنة لإعداد جدول مرتبات موحد وعادل لموظفي الدولة ووضع معالجة لتضخم باب المرتبات في الميزانية العامة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا