اتفاق إيطالي أمريكي على الحل السياسي للأزمة في ليبيا

إتفق وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو ونظيره الامريكي، مايك بومبيو، على أن الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا .

وقال دي مايو، خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع نظيره الامريكي، “نحن متفقون على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وقبل كل شيء نعتقد أنه يجب ألا تكون هناك دول تحفز، بطريقة أو بأخرى، أيا من طرفي الصراع” في ليبيا.

وبدوره قال وزير الخارجية الامريكي إن الازمة الليبية كانت محور “نقاش معمق” مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا ورئس الوزراء جوزيبي كونتي.

وأضاف “المهمة مماثلة: نحن نعترف بأن الشيء الاهم الذي يتعين عمله هو خفض وتيرة الصراع ووقف إطلاق النار، علينا إقناع كل الاطراف في الساحة، حتى تلك التي تقدم دعماً خارجيا بأن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا بوسعه توفير محصلة مناسبة لإيطاليا، واولا وقبل كل شيء، إلى الشعب الليبي”.

