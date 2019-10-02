دعوة ألمانية لوقف التعامل مع حرس السواحل الليبي

دعت منظمة “برو أزول” الألمانية لوضع حد للتنسيق والعمل المشترك مع حرس السواحل الليبي، وأشار مديرها التنفيذي غونتر بورخارد إلى ضرورة إخلاء المخيمات المكتظة باللاجئين في الجزر اليونانية، وتوزيعهم على باقي البلدان الأوروبية.

وجاءت دعوة المنظمة خلال اجتماع عقد في برلين ضم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وعددا من وزرائها وعددا من منظمات الإغاثة واللاجئين وشؤون الاندماج، خُصّص لبحث قضية العدد الكبير من المهاجرين العالقين في ليبيا والساعين إلى العبور إلى أوروبا، وتناول كذلك وضع اللاجئين في كل من اليونان وتركيا،

ويعدّ هذ الاجتماع الأول من نوعه منذ عام 2015، وأبرز الوزراء المشاركين وزير الداخلية ووزير العمل ووزيرة الأسرة، كما حضره ممثلون عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

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