المتوسط

جدد وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو اليوم الاربعاء التشديد على أهمية دور الإدارة الامريكية في حل الازمة الليبية.

وقال دي مايو، “إن دور الولايات المتحدة مهم في العمل الذي يمكننا القيام به معًا لتحفيز جميع اطراف النزاع على المضي قدماً نحو خفض التوترات بل خفضها”، متوقعا أن يسفر مؤتمر برلين المرتقب عن عملية سياسية ناجحة حال جرى الترتيب لها جيدا.

