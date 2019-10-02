“الأعلى للدولة”: اختطاف التريكي يهدد الدولة المدنية

طالب المجلس الأعلى للدولة في بيان، جميع الجهات الأمنية المعنية ببذل كافة الجهود لكشف مكان عضو المجلس مصطفى التريكي الذي اختطفته مجموعة مسلحة من أمام بيته بالمطرد بمدينة الزاوية.

وحمّل المجلس الخاطفين المسؤولية الكاملة على أمن وسلامة التريكي، معتبرا الحادثة انتهاكا خطيرا يهدد جوهر الدولة المدنية المنشودة، مضيفا أن العملية شأنها شأن الأحداث السابقة التي تم فيها اختطاف أعضاء من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب.

وفي مايو الماضي اختطف عضو المجلس الأعلى للدولة محمد أبوغمجة، بمنطقة قصر غشير، فيما وقعت العديد من حالات الاختطاف والتغييب القسري أبرزها حادثة اختفاء عضو مجلس النواب سهام سرقيوة التي اقتادها مجهولون من أمام منزلها في بنغازي يوم 17 يولو، وأفرج عنها بـ21 سبتمبر المنصرم.

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