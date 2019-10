المتوسط

أعلن اعلام القيادة العامة للجيش الليبي اقتحام مقر رئاسة أركان الوفاق.

وأوضحت في تدوينة نشرتها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مليشيات من مصراتة تابعه للمدعو هشام مسيمير، الذي قتل منذ يومين على يد القوات المسلحة العربية الليبية، اقتحمت مقر رئاسة أركان الوفاق .

وأضافت أنه أن هذه المليشيا قامت بإبتزاز ومحاصرة المبنى منذ الصباح، بغية الحصول على تعويض مالي لما أسموه بالشهيد هشام.

