“حكماء مصراتة” يرفضون وجود حفتر بأي اتفاق

جدد مجلس حكماء وأعيان مصراتة، اليوم الأربعاء، تأكيد دعمه لعملية “بركان الغضب” في مواجهة الجيش الوطني، رافضا أي حل سياسي يكون فيه المشير حفتر طرفا فيه.

واستنكر المجلس في بيان أعمال القصف الجوي التي تقوم بها قوات الجيش الوطني على المطارات وغيرها من المواقع، وكذلك على قوات البنيان المرصوص.

وعبّر الحكماء والاعيان عن استيائهم من تدني مستوى أداء الحكومة وغيرها من المؤسسات ذات العلاقة المباشرة بالمعارك في طرابلس مثل جهاز المخابرات العامة، ومكتب النائب العام، والمدعي العام العسكري، مطالبا بضرورة الرفع من مستوى أدائهم من خلال تكليف أو إعادة تكليف وزراء ومسؤولين أكفاء.

وأبدى مجلس الحكماء امتعاضه من صدور قرار المجلس الرئاسي بشأن تسمية عدد من السفراء، موضحا أن اختيارهم لم يراعِ معايير الكفاءة أو الانتماء السياسي، قائلا إن البلاد في أمس الحاجة لسفراء ومندوبين من أصحاب المواقف الواضحة الرافضة لحفتر.

وطالب البيان المصرف المركزي والجهات المسؤولة ذات العلاقة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن منع تداول العملة التي يتم طباعتها في روسيا

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