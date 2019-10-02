مجلس الدولة يطالب الجهات الأمنية ببذل جهودها لتحديد مصير “التريكي”

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب مجلس الدولة الاستشاري، جميع الجهات الأمنية، ببذل جهودها لتحديد مكان أحد أعضائه، مصطفى عبد الرحمن التريكي، بعدما اخطفته مجموعة مسلحة ملثمة، أمس من أمام منزله بمنطقة المطرد غرب مدينة الزاوية واقتياده إلى مكان مجهول.

المجلس حمل خاطفيه المسؤولية كاملة على آمنه وسلامته، معتبرا هذا الحادث شأنه شأن الأحداث السابقة التي تم فيها اختطاف أعضاء من المؤتمر الوطني العام، ومجلس النواب والاستشاري، انتهاكا خطيرا يهدد جوهر الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة التي يكفل فيها القانون الحريات العامة والخاصة.

يذكر أن التريكي هو عضو بالمؤتمر الوطني السابق ومقرب من رئيس غرفة ثوار ليبيا شعبان هدية الملقب بـ”أبوعبيدة الزاوي”، وهو أحد المشتبه بهم في عملية اختطاف رئيس الوزراء السابق علي زيدان، في أكتوبر 2013 .

كما أنه أحد قادة عملية فجر ليبيا التي أُطلقت رفضاً لنتائج إنتخابات مجلس النواب سنة 2014م بعد خسارة تيار الإسلام السياسي فيها.

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