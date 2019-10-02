الآغا ينفي طباعة مليارات في روسيا

نفى رئيس قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي في البيضاء رمزي الآغا، لقناة “218” اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة حول طباعة ثلاثة مليارات دينار في روسيا أو في أي دولة أخرى.

وأضاف الآغا أن المصرف المركزي يملك عقدا مفتوحا مع شركة الطباعة الروسية وهو ما وصفه بالأمر الطبيعي في عمل المصارف المركزية، إلا أنه شدد على عدم طباعة أي قيمة جديدة أو التجهيز لها.

كما نفى الآغا طباعة أي مبالغ أخرى في مصر، منوها إلى أن الدولة العربية لا تملك القدرة على طباعة العملة.

وكان مصدر مطلع يعمل في مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء قال في وقت سابق إن مجلس الإدارة طبع 11 مليار دينار منذ الانقسام في مجلس الإدارة عام 2014.

وبلغت العملة المتداولة خارج القطاع المصرفي في عموم ليبيا أكثر من 47 مليار دينار بحسب بيانات رسمية.

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