ماذا قال وزير الخارجية الأمريكية حول مؤتمر برلين ؟

قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا يمثل أولوية مطلقة بالنسبة للولايات المتحدة.

وأوضح بومبيو في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، أنه ناقش الأمر مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء جوزيبي كونتي، مشددا على ضرورة الحد من العنف في ليبيا واستمرار العملية السياسة.

وأعرب وزير الخاريجية الأمريكية ، وفق وكالة آكي ،عن أمله في أن يعمل مؤتمر برلين القادم من أجل التهدئة في البلاد، وإقناع جميع الأطراف الفاعلة بالمضي قدما في المسار السياسي، وبأن الحل الوحيد للخروج من الأزمة هو الحل السياسي.

وأكدت الحكومة الإيطالية في السياق نفسه تقارب وجهات نظرها مع واشنطن فيما يتعلق بالحاجة إلى العمل معا لتحديد حل سياسي للأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن، مع الاعتراف بعدم استدامة الخيار العسكري، وفق وسائل إعلام إيطالية.

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية كذلك إلى أن روما تسعى إلى دعم أمريكي من أجل حل سلمي للأزمة الليبية يبدأ بوقف دائم لإطلاق النار وتطبيق حظر فعال لتوريد الأسلحة إلى ليبيا.

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