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النائب العام يرفع الحظر عن 8 محطات وقود

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور أوامره إلى رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط برفع الحظر عن 8 محطات وقود.

وتتبع هذه المحطات لشركات الراحلة والشرارة وخدمات الطرق السريعة في المنطقة الغربية والوسطى، وجاء القرار بعد ثبوت عدم تورط أصحابها في تهريب المحروقات.

وطالب الصور في القرار برفع الحظر عن محطة بدر ليبيا في مدينة زوارة، ومحطة الغنايمة في الجبل الغربي، ومحطة جبل الاشم في منطقة ابو غيلان، إضافة الى محطة القلعة الواقعة في القلعة، وبدر الصيعان والصرح ومحطة القرارة، بالإضافة إلى محطة تارغرمين في الزنتان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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