المتوسط

رصد موقع “ميليتاري رادار” العسكري الإيطالي، طائرة من طراز، P-3SPA “Orion”، خرجت في رحلة فوق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح الموقع المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية وأعمال التجسس والاستطلاع، أن الطائرة نفذت المهمة في المنطقة بين جزيرة صقلية وغرب ليبيا، مشيرة إلى البحرية الأمريكية.

