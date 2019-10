المتوسط

أعلن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الوطنية للنفط ، مصطفى صنع الله، أن حجم الإنتاج الحالي بلغ حوالي مليون و300 ألف برميل يوميا، بسبب الأوضاع الأمنية والاستثمارية.

وقال صنع الله نتوقع أن يصل الانتاج إلى أرقام أفضل خلال أشهر من الآن، إذا تمكنا من الحصول على ميزانيات جيدة وإذا تحسن الأمن، بإمكاننا الرجوع إلى الأرقام السابقة، التي كانت قبل الأحداث في ليبيا.

وحول التعاون مع الشركات الروسية في مجال النفط، أوضح أن ” هناك تعاوناً تجارياً وهناك كثير من الشركات الروسية، التي تعمل مع المؤسسة النفط في “لوك أيل” و”روس نفط” وغيرها من الشركات الروسية في مجال التجارة، تجارة النفط. بعد غد سيكون لدينا اجتماع مع ” تات نفط” لمتابعة عملها بليبيا والمشاكل، التي تواجهها من أجل عودتها إلى ليبيا وعودة أعمال الاستكشاف من جديد”.

The post صنع الله: حجم الإنتاج الحالي بلغ حوالي مليون و300 ألف برميل appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية