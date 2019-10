سفير قطر في تركيا يطالب بالتنسيق الدولي لحل أزمة ليبيا

دعا سفير دولة قطر في بلجيكا، إلى “وضع مصلحة الشعب الليبي أولا في أي تسوية دولية ولابد من التنسيق الدولي، وفي إطار الجامعة العربية لدعم التعايش والسلام والاستقرار في ليبيا، بما يحقق مصلحة الشعب الليبي.

وأكد الخليفي في تصريحات تليفزيونية، على وجود أياد خفية في طرابلس تريد فرض واقع مغاير للنظام الدولي، قائلا: “هناك من يريد التغلب على القوانين الدولية، كما أن هناك بعض الأطراف التي تعمل على الأجندات الضيقة على حساب المصلحة العامة للشعب الليبي”.

وكثيرا ما طالبت العديد من القوى السياسية في ليبيا لقطر بعدم تدخلها في الشأن الليبي ودعم حكومة الوفاق بالمال والسلاح.

