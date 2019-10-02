واصفا المنطقة الشرقية بـ الإجرامية وترهونة بـ الفاسدين.. الغرياني: هذه حرب مقدسة

من مقر إقامته بتركيا تقدم المفتي المعزول الصادق الغرياني، لعائلة امسيمير بالتعازي في مقتل القيادي في قوات مصراته التابعة لحكومة الوفاق هشام امسيمير، سائلاً الله أن يتقبله في الشهداء.

وفي لقاء تليفزيوني عبر فضائية “التناصح”، رصدته “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الأربعاء، زعم الصادق الغرياني وجود شركات أمنية روسية “قذرة”، بحسب وصفه، تقاتل كمرتزقة في صفوف الجيش الليبي.

وقال الغرياني: “حفتر وأبناء المنطقة الشرقية الإجرامية وترهونة الفاسدون يسلطون علينا العصابات والمرتزقة الروس، ليس لأحد أن يتأخر عن الالتحاق بالجبهة، هذا فرض عين”، متابعا: “هذه حرب مقدسة ضد هؤلاء الكفرة ومن يمولهم”

وأشاد المفتي المعزول بكلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالباً باتخاذ إجراءات رسمية ضد الدول التي اتهمها السراج بالتدخل في ليبيا، واصفاً أداء حكومة الوفاق بأنه متدن.

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