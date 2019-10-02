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استقرار الوضع في الداوون بعد اضطراب أمني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مسؤول أمني من ترهونة، اليوم الأربعاء، إن الأوضاع الحالية في منطقة الداوون المحاذية للمدينة مستقرة بعد إحباط محاولة تسلل عناصر إلى المنطقة.

وأفاد المسؤول الأمني الذي تواصلت معه “NEWS 218” أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الواقعة التي تمت صباح الأربعاء حيث تبين من خلال المعلومات الأولية أن أفراداً من داخل الداوون قاموا بتشكيل خلية وأدخلوا عناصر معهم من جنسية غير ليبية بهدف السيطرة على المنطقة لكن المحاولة باءت بالفشل بسبب إحباطها من الأجهزة الأمنية ووحدات من اللواء التاسع.

وذكر المسؤول الأمني أن المجموعة التي دخلت لم تجد حاضنة شعبية داخل الداوون، مؤكداً أن المعلومات ما تزال قيد البحث من أجل التوصل إلى ملابسات الحادثة ومعاقبة الجناة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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