أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن الجيش ينتظر ساعة الصفر لتحرير طرابلس من جميع المليشيات والجماعات الإرهابية. و أشار السعيدي إلى أن المليشيات المسلحة أصبحت تهيمن على مفاصل الدولة، خاصة العاصمة طرابلس. وقال إن قطر وتركيا تستخدم فايز السراج لتحقيق أطماعهم وأغراضهم الدنيئة.

