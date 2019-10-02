بليحق: لا تراجع عن تحرير العاصمة طرابلس

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن حكومة الوفاق تعيش اللحظات الأخيرة من عمرها، بعد فشلها في إدارة الدولة، وتفشي الفساد والمحسوبية بين أعضائها.

وأضاف بليحق في حوار مع موقع “أخبار اليوم” المصري، أن تحرير طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية أمر لا تراجع عنه، خاصة وأن المنطقة الغربية أصبحت ملاذا آمنا لكل الجماعات الإرهابية على مستوى العالم، والتي يتم نقلها عبر الحدود الجنوبية بتمويل قطري تركي لقتال الجيش حسب قوله.

و أشار بليحق إلى وجود تنسيق مصري ليبي في شتى المجالات، بما يخدم الشعب الليبي ويحقق طموحاته نحو الاستقرار وإعادة البناء، بشكل يحفظ سيادة الدولة ومحاربة الإرهاب بكل صوره وطوائفه.

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