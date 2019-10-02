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بلدي أبوسليم يطلب وقف إنشاء المباني بمشروع الهضبة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب المجلس البلدي أبوسليم بوقف عملية البناء المجمعة أو الفردية عملية البناء في منطقة مشروع الهضبة ومحيطها.

ووجه المجلس هذا الطلب إلى كافة شركات المقاولات والمواطنين والشركات والعاملين في مجال إنشاء المباني بكافة أنواعها أو مواطنين الذين لديهم أعمال بناء قائمة أو ضمن مخططاتهم لإنشاء مبان سكنية أو تجارية في المنطقة.

وبرر المجلس الطلب بوجود الكثير من المباني في مناطق خارج المخططات العمرانية المعتمدة وواقعة في فضاء عام أو مشروعات للدولة ستقام لاحقا من بينها مسار السكك الحديد والمخطط العمراني الجيل الثالث حسب المخطط 2025.

وشدد المجلس البلدي على أهمية ضرورة إيقاف أي مشروعات، موضحا أن كل من يخالف القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

كما نوه لكافة أصحاب الأعمال العقارية القائمة تحت الإنشاء بضرورة إحضار كافة المستندات للجنة الفنية المشكلة من المجلس البلدي للاطلاع عليها وإعطائهم إذن استكمال المباني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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