بلدي أبوسليم يطلب وقف إنشاء المباني بمشروع الهضبة

طالب المجلس البلدي أبوسليم بوقف عملية البناء المجمعة أو الفردية عملية البناء في منطقة مشروع الهضبة ومحيطها.

ووجه المجلس هذا الطلب إلى كافة شركات المقاولات والمواطنين والشركات والعاملين في مجال إنشاء المباني بكافة أنواعها أو مواطنين الذين لديهم أعمال بناء قائمة أو ضمن مخططاتهم لإنشاء مبان سكنية أو تجارية في المنطقة.

وبرر المجلس الطلب بوجود الكثير من المباني في مناطق خارج المخططات العمرانية المعتمدة وواقعة في فضاء عام أو مشروعات للدولة ستقام لاحقا من بينها مسار السكك الحديد والمخطط العمراني الجيل الثالث حسب المخطط 2025.

وشدد المجلس البلدي على أهمية ضرورة إيقاف أي مشروعات، موضحا أن كل من يخالف القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

كما نوه لكافة أصحاب الأعمال العقارية القائمة تحت الإنشاء بضرورة إحضار كافة المستندات للجنة الفنية المشكلة من المجلس البلدي للاطلاع عليها وإعطائهم إذن استكمال المباني.

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