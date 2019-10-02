مسؤول: 11 صاروخًا استهدفت مدخل سرت الجنوبي وجهاز استثمار مياه النهر الصناعي

قال رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى لجهاز النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، المهندس مصطفى محمد الشاوش إن الطيران الحربي التابع للقيادة العامة استهدف مدخل مدينة سرت الجنوبي في أبوهادي ومقر إدارة الجهاز بالمدينة بنحو «11 صاروخًا الليلة الماضية».

وأضاف الشاوش في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن الموقع الإداري لجهاز استثمار مياه النهر الصناعي جرى استهدافه «اليوم، ولليوم الثالث على التوالي، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في المباني الإدارية والمالية والفنية والمشروعات وبوابة مقر الجهاز»، مشيرًا كذلك إلى أن القصف استهدف أيضًا «مصنع الألبان وسكن العمال».

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وذكر الشاوش أن القصف تسبب أيضًا في «ضياع الأرشيف الإداري الذي يعود إلى 30 عامًا وملفات 1200 موظف يعملون بالجهاز، فضلًا عن تدمير المعدات والأثاث والسيارات والآليات الموجودة بالمقر».

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وأشار إلى أن جهاز استثمار مياه النهر الصناعي تتبعه مرافق إنتاجية ومؤسسات، منها مصنع ألبان القرضابية ومصنع الأجبان ومشتل القرضابية ومحطة الأبقار التي تضم أكثر من 600 بقرة حلوب تنتج، يوميًّا أكثر من 3000 لتر من الحليب الذي يباع للمستهلكين في السوق المحلية.

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وقال مصدر طبي بمستشفى «ابن سينا» التعليمي في سرت لـ«بوابة الوسط» إن القصف الجوي تسبب في إصابة عدد من العاملين بالمواقع المذكورة.

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