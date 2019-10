بالأسماء.. مناطق انتشار الإرهابيين بالجنوب

كشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام عربية، مناطق انتشار الإرهابيين في الجنوب، حيث قالت إن مناطق عدة بمدينة مرزق جنوب ليبيا تشهد تحركات مكثفة واجتماعات سرية تقودها عناصر إرهابية وقادة من المعارضة التشادية بالمدينة.

وأفاد شهود عيان بأن منطقة “أم الأرانب” المجاورة لمدينة مرزق شهدت نقل معدات عسكرية وذخائر إلى منطقة الشركة الصينية قامت بها عصابات ومليشيات إرهابية وقادة المعارضة التشادية.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن إعادة توزيع مخازن السلاح التابعة للإرهابيين جاءت نتيجة تخوفهم من ضربات عسكرية قد ينفذها ضدهم الجيش الليبي.

