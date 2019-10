” النفط الوطنية الليبية” تحاول إقناع “غازبروم” الروسية باستئناف العمل 

أفاد رئيس شركة النفط الوطنية الليبية، مصطفى سناء، اليوم الأربعاء، بأنه ناقش مع ممثلي شركة “غازبروم” الروسية مسألة استئناف عمل الشركة في البلاد، بل ومن المحتمل أن تعاد مناقشة هذه المسألة مرة أخرى قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال مصطفى سناء للصحفيين، على هامش منتدى “أسبوع الطاقة الروسي”: “أجرينا اليوم مناقشات مع شركة “غازبروم” … حول نشاطها في ليبيا، وأفضل طريقة للعودة واستئناف العمل في بلادنا”.

وأضاف “نعم، لدينا بعض المشاكل وناقشنا كيفية التعامل معها”، وفي الوقت نفسه، أجاب بالإيجاب عن سؤال ما إذا كان هذان المشروعان[اللذين يدور الحديث عنهما] هما سي 96 وسي 97.

وأضاف سناء “سنعقد اجتماعًا آخر لمناقشة القضايا التقنية. آمل في نهاية هذا الشهر، في أكتوبر”.

