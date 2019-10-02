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عميد بلدية سبها: استنفار أمني بعد هجوم مرتزقة تشاديين على المدينة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي ، أن ” المدينة تشهد حالة من الاستنفار الأمني والطوارئ بعد هجوم لمرتزقة تشاديين” .

وأكمل الخيالي، في تصريحات صحفية له،  أن “هجوم المرتزقة التشاديين على المدينة بدأ منذ نحو يومين، مضيفا أن هناك قوة أمنية للجيش تعمل على حفظ الأمن بالمدينة”.

وأوضح ، أن “الهجوم كان من جهة الطيوري (أغلب سكانها من قبائل التبو) وحي حجارة، وأنهم حاولوا دخول مدينة سبها على غرار مدينة مرزق”.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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