عميد بلدية سبها: استنفار أمني بعد هجوم مرتزقة تشاديين على المدينة

أكد عميد بلدية سبها حامد رافع الخيالي ، أن ” المدينة تشهد حالة من الاستنفار الأمني والطوارئ بعد هجوم لمرتزقة تشاديين” .

وأكمل الخيالي، في تصريحات صحفية له، أن “هجوم المرتزقة التشاديين على المدينة بدأ منذ نحو يومين، مضيفا أن هناك قوة أمنية للجيش تعمل على حفظ الأمن بالمدينة”.

وأوضح ، أن “الهجوم كان من جهة الطيوري (أغلب سكانها من قبائل التبو) وحي حجارة، وأنهم حاولوا دخول مدينة سبها على غرار مدينة مرزق”.

