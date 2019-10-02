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بالفيديو| منطقة الداوون تحت سيطرة الجيش

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

ترهونة-العنوان

أكدت مصادر أمنية من ترهونة، اليوم الأربعاء، إن الأوضاع في منطقة الداوون الواقعة شرقي ترهونة مستقرة بعد إحباط الجيش لمحاولة تسلل عناصر إلى المنطقة.

وأوضحت ذات المصادر أن المعلومات الأولية أفادت بأن أفراد من داخل الداوون قاموا بتشكيل خلية مسلحة وأدخلوا عناصر معهم من جنسيات غير ليبية بهدف السيطرة على المنطقة، ولكن المحاولة تم إحباطها من قبل الأجهزة الأمنية ووحدات الجيش.

#العنوان #ليبيا #طرابلس – شاهد| منطقة الداوون الواقعة شرقي #ترهونة تحت سيطرة الجيش.

#العنوان #ليبيا #طرابلس – شاهد| منطقة الداوون الواقعة شرقي #ترهونة تحت سيطرة الجيش.

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Wednesday, October 2, 2019

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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