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“العربية لحقوق الإنسان”: الإخوان في ليبيا اعتادوا على الكذب والاسترزاق من الحروب

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنها تقف بحيادية في الموقف الليبي وخاصة الوضع العسكري، ومن الصعب أن تصدر أي تقرير يدين الجيش  الليبي دون التأكد من المعلومات الواردة فيه.

وتابعت المنظمة ، أن جميع تقاريرها السابقة تؤكد وقوفها بجوار الجيوش النظامية في مواجهة المليشيات الإرهابية والإجرامية وتجار البشر.

وأوضحت أن إعلام تنظيم الإخوان  يعتاد الكذب وتلفيق الاتهامات للجيش الوطني الليبي، بسبب العداء مع الجيوش النظامية والاسترزاق من الحروب وتحقيق أهدافهم الخاصة.

ودعت المنظمة مجدداً السلطات البريطانية للتجاوب مع المذكرة التي سلمتها رسمياً للسفارة البريطانية في القاهرة والموجهة إلى وزارة الخارجية البريطانية بشأن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، سواء عبر استخدام اسم فرعها السابق في بريطانيا بما يخالف القانون، أو من خلال استخدام الاسم المختصر (AOHR)، وكذا من خلال استخدام اللوجو الخاص بالمنظمة الأم.

وكانت المنظمة قد أصدرت وثيقة تبرُّئها من مكتب لندن منذ عام 2008 بسبب الملاحظات غير المهنية والتقارير المغلوطة التي يروج لها المفصولون من المنظمة والمنتمون لجماعة الإخوان .

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • لا يستطيع احد الجزم بان الاخوان هم ليبيين في الأصل …!!!!؟
    موضوع الاخوان بدا في مصر ومولته الشيوعية وانتقل الى احزاب تحرض وتستخدم الناس على الخروج الشوارع والمواجهات العسكرية والمشكلة ان هؤلاء الناس فقراء ،،،!!! لم يجدوا حتى قوت يومهم –
    جماعات الاخوان ممتدة من الخليج العربي بالأخص قطر والإمارات وتونس – – ومعظمهم مطرودين من دولهم ولاجئين – يوجد في ليبيا فقط … { الجمعية الليبية الاسلامية العالمية الدعوة الاسلامية } فقط – وهي موسسة وسطية تدعو لحفظ القران ورعاية الامانات لاهلها والصدق في العمل – وتوضيح القواعد الشرعية للمواطن سواء اعلاميا او عن طريق البلديات وإذا كان اي احد من أفراد هذه الجمعية ينتمي لاحزاب او جماعات متطرفة – فلا اعتقد ان ادارة الجمعية الاسلامية الليبية ستبقى عليه داخل هذه الادارة – لان هذه الادارة تقوم برعاية مصالح الشءون الاجتماعية الداخلية للمواطن وليس لها علاقة باي تنظيمات – سواء تركيا وتجارة السلاح او بلحاج وشركات الطيران والفنادق او الصلابي وعمالته لمليشيات مسلحة او سيالة واجتماعاته الغير منطقية او بادي وتخريبه لمؤسسات الدولة او الغرياني وتخبطاته او غيرهم من المتشدقين بالإسلام والذكرى تنفع المؤمنين – بِسْم الله الرحمن الرحيم
    ( ولا تحسبن بان الله غافل عما يهمل الظالمون ) – { ولا تغلو في دينكم غير الحق } – { ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا }
    صدق الله العظيم

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