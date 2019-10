“العربية لحقوق الإنسان”: الإخوان في ليبيا اعتادوا على الكذب والاسترزاق من الحروب

المتوسط:

أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنها تقف بحيادية في الموقف الليبي وخاصة الوضع العسكري، ومن الصعب أن تصدر أي تقرير يدين الجيش الليبي دون التأكد من المعلومات الواردة فيه.

وتابعت المنظمة ، أن جميع تقاريرها السابقة تؤكد وقوفها بجوار الجيوش النظامية في مواجهة المليشيات الإرهابية والإجرامية وتجار البشر.

وأوضحت أن إعلام تنظيم الإخوان يعتاد الكذب وتلفيق الاتهامات للجيش الوطني الليبي، بسبب العداء مع الجيوش النظامية والاسترزاق من الحروب وتحقيق أهدافهم الخاصة.

ودعت المنظمة مجدداً السلطات البريطانية للتجاوب مع المذكرة التي سلمتها رسمياً للسفارة البريطانية في القاهرة والموجهة إلى وزارة الخارجية البريطانية بشأن الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، سواء عبر استخدام اسم فرعها السابق في بريطانيا بما يخالف القانون، أو من خلال استخدام الاسم المختصر (AOHR)، وكذا من خلال استخدام اللوجو الخاص بالمنظمة الأم.

وكانت المنظمة قد أصدرت وثيقة تبرُّئها من مكتب لندن منذ عام 2008 بسبب الملاحظات غير المهنية والتقارير المغلوطة التي يروج لها المفصولون من المنظمة والمنتمون لجماعة الإخوان .

