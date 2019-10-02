تنسيقية سرت الكبرى: هناك تحريض على قتل المدنيين بمدينة سرت

قالت تنسيقية سرت الكبرى، إن هناك بعض الصفحات التابعة لإعلاميين ومسؤولين بمدينة مصراتة، تحرض على قتل المدنيين بمدينة سرت، مرجعين السبب إلى الانتماء القبلي لا غير.

وأصدرت التنسيقية بيانا طالبت فيه حكماء وأعيان قبائل مصراتة القاطنين في سرت، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والاجتماعية حيال هذا الأمر، باعتبارهم من قاموا بجلب هذه الميليشيات إلى مدينة سرت، بحسب التنسيقية، مشيرة إلى أن مثل هذه الأمور تدخل ضمن ضرب النسيج الاجتماعي، والدخول في معارك الثأر والانتقام ليس في مدينة سرت فقط، وإنما في كافة ربوع ليبيا.

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