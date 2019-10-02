اشتباكات عنيفة في اسبيعة والعزيزية

تجددت الاشتباكات العنيفة ظهر اليوم في محيط منطقة اسبيعة والعزيزية وتحديداً في مثلث الهماملة شرق المدينة، بعد أن هدأت في آخر الأيام.

وأفادت مصادر متطابقة الأربعاء، بتجدد الاشتباكات في المنطقة القريبة من مثلث الهماملة شرق العزيزية صاحبه إغلاق للطرق المؤدية للمنطقة ومنطقة أولاد تليس بالسواتر الترابية من قبل التشكيلات المسلحة.

وذكرت أخبار أخرى أن اشتباكات اندلعت في محور بير علاق وتحديداً في العرق غرب مسجد الهمالي المعروف لدى أهالي المنطقة الذين اضطروا منذ أشهر إلى ترك منازلهم واتخاذ المدارس والأماكن الأخرى مأوى مستعجلاً لهم هرباً من ويلات الحرب .

وبات محور العزيزية اسبيعة وأيضاً الساعدية يحظى بتركيز الجيش والوحدات المساندة بعد أيام من الهدوء الحذر في المنطقة، وبعد يوم من اشتباكات في محور الرملة القريب من مطار طرابلس واشتباكات عنيفة في محيط معسكر اليرموك الذي أضحى في مرمى نيران الطرفين .

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