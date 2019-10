السعيدي: غسان سلامة لم يزر مجلس النواب أبدا وهو سبب خراب ليبيا

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي، أن ” وجود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وعلى رأسها مبعوثها الخاص غسان سلامة هي سبب دمار وخراب ليبيا”.

وأضاف السعيدي، في تصريحات صحفية له، أن “المجتمع الدولي ليس من مصلحته استقرار ليبيا، ومبعوث الأمم المتحدة لا يملك حل الأزمة لأنه يخضع في قراراته إلى حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، بخلاف أنه حتى الآن لم يقم بزيارة واحدة إلى مجلس النواب الليبي الذي يعد الجهة الوحيدة الشرعية في ليبيا”.

وأوضح السعيدي، أن ” سلامة لم يكن وسيطاً نزيهاً في الأزمة ويكفى أنه تحت يديه طائرة خاصة ويتمتع بكافة الامتيازات الدبلوماسية فكيف له أن يوقف الحرب هناك بل هو يسعى إلى إطالة أمد الحرب من أجل المصلحة الشخصية من ناحية ومن ناحية أخرى تنفيذ أجندة الغرب الذي لا يريد استقرار ليبيا”.

