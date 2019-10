المتوسط:

التقى وفد رفيع المستوى بالكونغرس الأمريكي بالسفير نورلاند وموظفي سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا لمزيد الاطلاع على الأوضاع في ليبيا واستكشاف السبل التي يمكن بها للولايات المتحدة المساهمة بشكل أكبر في الحل السياسي للنزاع.

وأعرب الوفد بقيادة النائب آلسي هاستينغز وعضوية السيناتور روجر ويكر والنائب إيمانويل كليفر والنائب جو ويلسون والنائب آندي هاريس، عن أسفهم لأنّ الظروف الأمنية الناجمة عن النزاع لم تسمح لهم بزيارة ليبيا خلال رحلتهم. وعبّر الوفد عن تقديره لجهود التواصل الافتراضي الذي تقوم به السفارة، وبرامج تبادل الطلاب والزيارات، وغيرها من الفرص التي تتوفر للولايات المتحدة للبقاء على تواصل مع الشعب الليبي إلى حين تتمكن السفارة من إعادة فتح مقرّها في طرابلس.

The post السفير الأمريكي لدى ليبيا يلتقي وفدًا من الكونجرس لهذا السبب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية